Житель Новосибирска получил 16 лет за убийство ребенка из-за плача

«Судом установлено, что с 11 по 12 июля 2024 года подсудимый находился дома с 10-месячным ребенком своей сожительницы. Испытывая раздражение от его плача, подсудимый схватил мальчика руками за туловище, с силой ударил потерпевшего головой об пол. От полученных травм ребенок скончался в больнице», — говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на срок два года», — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что подсудимый вину не признал, пояснив, что ребенок ударился об пол, выпав у него из рук.