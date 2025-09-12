Житель Новосибирска получил 16 лет за убийство ребенка из-за плача

«Судом установлено, что с 11 по 12 июля 2024 года подсудимый находился дома с 10-месячным ребенком своей сожительницы. Испытывая раздражение от его плача, подсудимый схватил мальчика руками за туловище, с силой ударил потерпевшего головой об пол. От полученных травм ребенок скончался в больнице», — говорится в сообщении.