В Омске серьёзно выросло количество ДТП с самокатами

С начала 2025 года в Омске зарегистрировали 120 ДТП с участием самокатов. Общее количество пострадавших, как сообщили порталу Om1 Омск в региональной ГИБДД, составляет 125 человек. К счастью, в этом году никто не погиб.
Количество аварий, в которые попадают средства индивидуальной мобильности, постепенно растёт: так, за весь 2024 год было 74 таких ДТП с 81 пострадавшим, а в 2023 — 86 ДТП с 88 пострадавшими и одним погибшим.
Стоит отметить, что подавляющее количество омичей гибнет на дорогах всё-таки не от самокатов. Так, только за первые 8 месяцев 2025 года произошло 12 024 аварии с участием автомобилей, в них пострадали 2132 и погибли 75 человек.