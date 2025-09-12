Замдиректора МАУ Волжского уличили в серии откатов на госзаказах

Напомним, как сообщали в СУ СК по Волгоградской области, мужчина, в чьи обязанности входил контроль за содержанием общественных пространств и выполнение работ по благоустройству, в апреле 2024 года предложил предпринимателю за денежное вознаграждение обеспечить беспрепятственное заключение договоров с учреждением, а также общее покровительство. После получения согласия коммерсанта на реализацию коррупционной схемы с апреля по май 2024 года между предпринимателем и МАУ были заключены контракты на сумму более 4 миллионов рублей, выделенных на обустройство площадок, элементов ограждения фонтана и малых архитектурных форм. За это замдиректора получил от подельника 800 тысяч рублей прямо в служебном кабинете.