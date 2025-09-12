Ричмонд
Против экс-начальника представительства Минобороны Тюрина возбудили дело

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-начальника военного представительства Минобороны Андрея Тюрина обвинили в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

Источник: РИА "Новости"

«Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», — рассказали там.

В 2020—2021 годах он контролировал многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств с ПАО «Объединенная авиационная корпорация». Отмечается, что с 2021-го по 2023-й он организовал подписание фиктивных документов. Это привело к неисполнению условий контрактов и ущербу для Минобороны на сумму более 40 миллионов рублей.

Суд заключил Тюрина под стражу, расследование продолжается.