Против экс-начальника представительства Минобороны Тюрина возбудили дело

В 2020—2021 годах он контролировал многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств с ПАО «Объединенная авиационная корпорация». Отмечается, что с 2021-го по 2023-й он организовал подписание фиктивных документов. Это привело к неисполнению условий контрактов и ущербу для Минобороны на сумму более 40 миллионов рублей.