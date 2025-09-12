В Алматинской области автобус со школьниками попал в ДТП: двое погибли

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его пассажир — в медицинском учреждении. Других пострадавших нет. По предварительным данным, водитель Hyundai Accent при выполнении маневра разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом.