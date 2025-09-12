В Купино Новосибирской области 69-летний мужчина арестован за попытку поджога дома

В Купино пенсионер оказался под стражей после того, как, по версии следствия, поджёг дверь дома своей бывшей гражданской жены, где находились дети.
По данным следствия, утром 10 сентября мужчина пришёл к дому своей бывшей сожительницы. Из-за отказа женщины возобновить отношения он облил входную дверь бензином и поджёг её, сообщает телеграм-канал Прокуратуры региона.
В доме находилась женщина с детьми, они проснулись и успели потушить огонь, избежав трагедии.
Купинский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста до 9 ноября 2025 года. Расследование продолжается, его ход находится на контроле прокуратуры.