В Калининградской области подпольно делали алкоголь

По версии правоохранителей, семья наладила подпольное производство спиртного, используя поддельные этикетки известных отечественных и зарубежных брендов. В рамках оперативных мероприятий и последующих следственных действий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли около 6 тысяч литров этилового спирта и порядка 500 литров готового алкоголя в бутылках с фальшивыми фирменными марками.
Кроме того, обнаружена полиграфическая продукция, предназначенная для изготовления поддельных этикеток. По предварительным подсчётам, ущерб правообладателям превысил 6 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Параллельно продолжается расследование по факту незаконного производства и оборота алкоголя по ст. 171.3 УК РФ.