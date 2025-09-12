В Калининградской области подпольно делали алкоголь

По версии правоохранителей, семья наладила подпольное производство спиртного, используя поддельные этикетки известных отечественных и зарубежных брендов. В рамках оперативных мероприятий и последующих следственных действий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли около 6 тысяч литров этилового спирта и порядка 500 литров готового алкоголя в бутылках с фальшивыми фирменными марками.