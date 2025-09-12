Ричмонд
В Калининградской области подпольно делали алкоголь

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования товарных знаков при производстве алкогольной продукции. Расследование ведётся в отношении организованной группы, в которую, по данным следствия, входили житель посёлка Краснополянское, его супруга, отец и старший брат.

По версии правоохранителей, семья наладила подпольное производство спиртного, используя поддельные этикетки известных отечественных и зарубежных брендов. В рамках оперативных мероприятий и последующих следственных действий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли около 6 тысяч литров этилового спирта и порядка 500 литров готового алкоголя в бутылках с фальшивыми фирменными марками.

Кроме того, обнаружена полиграфическая продукция, предназначенная для изготовления поддельных этикеток. По предварительным подсчётам, ущерб правообладателям превысил 6 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Параллельно продолжается расследование по факту незаконного производства и оборота алкоголя по ст. 171.3 УК РФ.