В Куйтунском районе задержали виновника смертельной аварии, который уехал с места ДТП

В Куйтунском районе полицейские задержали виновника смертельной аварии, который уехал с места происшествия. Оно произошло вечером 7 сентября на 55 километре дороги «Куйтун -Новая Када — Харик — Карымск». Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на «встречку» и столкнулся с мотоциклом.