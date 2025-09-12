В Куйтунском районе задержали виновника смертельной аварии, который уехал с места ДТП

В Куйтунском районе полицейские задержали виновника смертельной аварии, который уехал с места происшествия. Оно произошло вечером 7 сентября на 55 километре дороги «Куйтун -Новая Када — Харик — Карымск». Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на «встречку» и столкнулся с мотоциклом.
— 35-летний мужчина, который управлял двухколесным транспортным средством — погиб, а его пассажира получила травмы, — уточнили в пресс-службе полиции.
Водитель ВАЗа скрылся после ДТП. Правоохранители вскоре установили его личность. Им оказался 35-летний житель Зиминского района, который признался в содеянном. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
Выяснилось, что в 2022 году его лишали водительских прав за езду в нетрезвом состоянии.