В Куйтунском районе задержали виновника смертельной аварии, который уехал с места ДТП

35-летнему водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Куйтунском районе полицейские задержали виновника смертельной аварии, который уехал с места происшествия. Оно произошло вечером 7 сентября на 55 километре дороги «Куйтун -Новая Када — Харик — Карымск». Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на «встречку» и столкнулся с мотоциклом.

— 35-летний мужчина, который управлял двухколесным транспортным средством — погиб, а его пассажира получила травмы, — уточнили в пресс-службе полиции.

Водитель ВАЗа скрылся после ДТП. Правоохранители вскоре установили его личность. Им оказался 35-летний житель Зиминского района, который признался в содеянном. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на «встречку» и столкнулся с мотоциклом УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Выяснилось, что в 2022 году его лишали водительских прав за езду в нетрезвом состоянии.