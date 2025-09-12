Ричмонд
Самолет Египет — Петербург вынуждено сел в Таллине из-за ограничений в Пулково

Воздушное судно благополучно приземлилось в Северной столице.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня стало известно, что летевшему из Шармль-Шейха в Петербург самолету авиакомпании Air Cairo пришлось экстренно приземлиться в Таллине. Авиарейс должен был прибыть в пункт назначения еще в 04:45, но вовремя сделать этого не смог. По предварительной информации, поводом для этого стали введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково на фоне угрозы БПЛА утром 12 сентября.

Судя по данным табло Пулково, самолет из Таллина прилетел в Петербург в 11:00. Эту информацию «КП-Петербург» подтвердил и источник. Он уточнил, что речь шла о рейсе 921. На его борту находились 172 пассажира. К слову, ограничения в Пулково сняли еще в 09:50.

Напомним, рано утром в небе над Ленинградской областью силы ПВО перехватили и уничтожили более 30 беспилотников. На этом фоне в Пулково временно перестали обслуживать рейсы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на из-за угрозы опасности БПЛА в Петербурге и Ленинградской области наблюдались перебои со связью и мобильным интернетом.

