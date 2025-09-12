Воронежский суд пересмотрит заявление экс-ректора ВГТУ о выходе из колонии

Колодяжный в начале 2023 года был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. При рассмотрении апелляционных жалоб и представления воронежский облсуд в июне переквалифицировал преступление экс-ректора на присвоение и увеличил срок лишения свободы до семи с половиной лет. Как установлено в суде, Сергей Колодяжный в 2015—2020 годах присвоил 58 млн руб. преподавательских премий. Вину он не признал. При вынесении приговора ему было зачтено два с половиной года лишения свободы во время предварительного и судебного следствия.