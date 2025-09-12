Ричмонд
Под Казанью на реке Волга перевернулся катер с 6 людьми

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.

Источник: Комсомольская правда

В эту пятницу, 12 сентября, под Казанью в границах Зеленодольского района Татарстана на реке Волга произошло ЧП. На против поселка Васильево перевернулся катер. На его борту находились 6 человек. Все они оказались в воде. Официально о пострадавших ничего не сообщается.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Одновременно с этим Татарская транспортная прокуратура проводит свою проверку. В частности, сотрудники надзорного органа рассмотрят насколько находящийся за штурвалом катера соблюдал законодательство о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

«При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили в Татарской транспортной прокуратуре.