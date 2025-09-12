Под Казанью на реке Волга перевернулся катер с 6 людьми

В эту пятницу, 12 сентября, под Казанью в границах Зеленодольского района Татарстана на реке Волга произошло ЧП. На против поселка Васильево перевернулся катер. На его борту находились 6 человек. Все они оказались в воде. Официально о пострадавших ничего не сообщается.