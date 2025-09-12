В Татарстане 19-летняя блогерша подожгла квартиру ради видео для TikTok

В Республике Татарстан 19-летняя девушка устроила пожар в собственной квартире, пытаясь снять эффектное видео для социальной сети TikTok. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, загорание произошло на улице Чайковского в городе Бугульма. Девушка намеренно развела огонь на кровати, используя легковоспламеняющуюся жидкость для розжига, и снимала процесс на камеру.
Пламя быстро охватило комнату, уничтожив мебель и личные вещи. В результате сильного задымления соседка виновницы пожара едва не задохнулась.
Позднее она попыталась скрыть истинную причину возгорания, утверждая прибывшим сотрудникам МЧС и отцу, что причиной стало короткое замыкание или неисправность роутера.