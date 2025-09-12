Ричмонд
В Татарстане 19-летняя блогерша подожгла квартиру ради видео для TikTok

19-летняя жительница Бугульмы, стремясь к просмотрам в TikTok, намеренно подожгла кровать легковоспламеняющейся жидкостью, что привело к серьезному пожару.

Источник: РИА "Новости"

В Республике Татарстан 19-летняя девушка устроила пожар в собственной квартире, пытаясь снять эффектное видео для социальной сети TikTok. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, загорание произошло на улице Чайковского в городе Бугульма. Девушка намеренно развела огонь на кровати, используя легковоспламеняющуюся жидкость для розжига, и снимала процесс на камеру.

Пламя быстро охватило комнату, уничтожив мебель и личные вещи. В результате сильного задымления соседка виновницы пожара едва не задохнулась.

Позднее она попыталась скрыть истинную причину возгорания, утверждая прибывшим сотрудникам МЧС и отцу, что причиной стало короткое замыкание или неисправность роутера.