В Качугском районе группу из шести человек осудили за незаконную охоту на косуль. В декабре 2022 года жители региона отдыхали в «охотничьей базе». Разделившись на две группы, они поехали на машинах охотиться на косуль. В результате им удалось добыть 19 сибирских оленей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— Туши животных они разделали на месте и положили в один из автомобилей. Во время перевозки добытого мяса полиция остановила автомобиль. При проверке документов было установлено, что охота велась незаконно, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты оценили стоимость добычи в 760 тысяч рублей. Более 1,3 миллиона рублей возместили осужденные за причиненный ущерб. Суд назначил мужчинам условное лишение свободы на срок от 3 до 3 лет и 2 месяцев. Им также назначен испытательный срок от 1,5 до 2 лет, и 2 года они не могут охотиться.
Также с осужденных взыскали более двух миллионов рублей. А в доход государства изъяли автомобиль «Сузуки Эскудо» и денежный эквивалент «Тойоты Ленд Крузер».