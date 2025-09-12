Суд признал законным продление ареста бывшему гендиректору «Омского лекарства»

Омский областной суд оставил без изменения постановление Куйбышевского райсуда Омска в отношении бывшего гендиректора предприятия «Омское лекарство» Игоря Богдашина о продлении срока его содержания под стражей. Апелляция адвоката подозреваемого оставлена без удовлетворения. Продление меры пресечения признано законным, уточнила пресс-служба облсуда.
До того Куйбышевский райсуд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Богдашину 26 августа. Согласно ему, экс-управленец должен остаться в СИЗО до 1 ноября этого года.
Напомним, Богдашин обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (свыше 1 миллиона рублей) или повлекшее лишение права на жилое помещение»).