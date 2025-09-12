Один человек пострадал в массовом ДТП на Третьей Продольной в Волгограде

ДТП произошло утром 12 сентября утром, около 8.20 в Тракторозаводском районе на Третьей Продольной. Трасса оказалась парализована в час пик из-за серьезной аварии: столкнулись грузовик «ФАВ» и три легковушки. Фура компании Wildberris пробила дорожное ограждение, легковые авто перегородили всю проезжую часть, образовалась большая пробка. На место также съехались автомобили экстренных служб.