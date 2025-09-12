Верховный суд Башкирии подтвердил приостановку работы концертной площадки в Уфе

Верховный Суд Башкирии оставил без изменения решение Ленинского районного суда Уфы о приостановке деятельности концертной площадки Box-Park в пространстве «Арт-Квадрат». Как сообщила пресс-служба суда, компания «Молл» была привлечена к административной ответственности за систематическое превышение допустимого уровня шума в ночное время.
Суд первой инстанции принял решение о приостановке работы площадки на 20 суток по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений. В пятницу, 5 сентября, судебные приставы опечатали территорию. Представители компании пытались обжаловать это решение в Верховном суде республики, однако высшая инстанция признала решение законным и обоснованным.
Мероприятия на концертной площадке будут запрещены в течение всего срока, установленного судебным решением.
