В МЧС объяснили взрыв и огромный столб черного дыма под Тосно

Опасные предметы, оставленные еще со времен войны, были обнаружены прохожими вблизи железнодорожной платформы. Прибывшие взрывотехники насчитали на месте 5 авиационных бомб (ФАБ-100) и 51 противотанковую мину.
Боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили специалисты Невского спасательного центра МЧС России.
Ранее в МЧС показали, как в Ленобласти уничтожали 100-килограммовую авиабомбу.
В ведомстве напоминают порядок действий при обнаружении снарядов. Он тот же, что и для любого потенциально опасного предмета: не трогать, отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону 112.