В МЧС объяснили взрыв и огромный столб черного дыма под Тосно

На полигоне в Тосненском районе Ленобласти уничтожили сразу 56 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Взрывные работы проводились под руководством пиротехников МЧС России, сообщили в телеграм-канале МЧС Петербурга в пятницу, 12 сентября.

6фотографий

Опасные предметы, оставленные еще со времен войны, были обнаружены прохожими вблизи железнодорожной платформы. Прибывшие взрывотехники насчитали на месте 5 авиационных бомб (ФАБ-100) и 51 противотанковую мину.

Боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили специалисты Невского спасательного центра МЧС России.

Ранее в МЧС показали, как в Ленобласти уничтожали 100-килограммовую авиабомбу.

В ведомстве напоминают порядок действий при обнаружении снарядов. Он тот же, что и для любого потенциально опасного предмета: не трогать, отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону 112.