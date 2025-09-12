Ричмонд
Задержан россиянин, готовивший покушение на Владимира Соловьева

Федеральная служба безопасности пресекла подготовку покушения на известного телеведущего Владимира Соловьева, которое готовили украинские спецслужбы. Задержан житель Ульяновской области, проводивший разведку маршрутов передвижения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудниками ФСБ задержан мужчина, подозреваемый в подготовке покушения на известного телеведущего Владимира Соловьева. Как сообщает телеканал RT со ссылкой на телеграм-канал самого журналиста, преступление планировалось по заданию украинских спецслужб.

Задержанным оказался житель Ульяновской области. Он неоднократно приезжал в Москву с целью сбора информации о маршрутах передвижения ведущего. Следственный отдел ульяновского управления ФСБ возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, признанной в России террористической). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.