Задержан россиянин, готовивший покушение на Владимира Соловьева

Задержанным оказался житель Ульяновской области. Он неоднократно приезжал в Москву с целью сбора информации о маршрутах передвижения ведущего. Следственный отдел ульяновского управления ФСБ возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, признанной в России террористической). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.