Задержанным оказался житель Ульяновской области. Он неоднократно приезжал в Москву с целью сбора информации о маршрутах передвижения ведущего. Следственный отдел ульяновского управления ФСБ возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, признанной в России террористической). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Задержан россиянин, готовивший покушение на Владимира Соловьева
Федеральная служба безопасности пресекла подготовку покушения на известного телеведущего Владимира Соловьева, которое готовили украинские спецслужбы. Задержан житель Ульяновской области, проводивший разведку маршрутов передвижения.
