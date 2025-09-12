Ричмонд
В Иркутске в акватории Чертугеевского залива обнаружили нефтяное пятно

Природоохранная прокуратура проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В акватории Чертугеевского залива в Иркутске обнаружили нефтяное пятно. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, разлив нефтепродуктов охватил 200 квадратных метров.

— В связи с этим, ведомство организовало проверку и скоординировало действия органов контроля и надзора, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

После того, как в лаборатории проанализируют взятые пробы, специалисты рассчитают, какой ущерб был нанесен, и решат, кто виноват в случившемся.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамском лесничествах Иркутской области завершился пожароопасный сезон.