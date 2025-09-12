Дрон ВСУ атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС

Атака не повлияла на работу АЭС — все три ее энергоблока работают в штатном режиме.
«Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории не изменялся», — говорится в сообщении.
Смоленская АЭС находится в 3 км от города Десногорска. Станция располагается на правом берегу Десногорского водохранилища. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000, ежегодная средняя мощность — 20 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Предприятие является филиалом концерна АО «Концерн “Росэнергоатом”.
Материал дополняется
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше