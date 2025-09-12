Ричмонд
Дрон ВСУ атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС

Беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока № 3 Смоленской АЭС. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Росатом».

Источник: Reuters

Атака не повлияла на работу АЭС — все три ее энергоблока работают в штатном режиме.

«Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории не изменялся», — говорится в сообщении.

Смоленская АЭС находится в 3 км от города Десногорска. Станция располагается на правом берегу Десногорского водохранилища. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000, ежегодная средняя мощность — 20 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Предприятие является филиалом концерна АО «Концерн “Росэнергоатом”.

В середине августа ФСБ сорвала попытку атаки украинского БПЛА «Спис» на Смоленскую АЭС. Предыдущая попытка атаковать АЭС произошла в январе 2025 года.

Материал дополняется

