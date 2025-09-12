Ликвидирован международный канал кибермошенничества — МВД

«8 сентября в Бишкеке задержан подозреваемый. В арендованной им квартире в ходе обыска изъяты сим-бокс на 32 слота, более 70 сим-карт, офомленных на третьих лиц, оборудование для АЙПИ-подмены, компьютеры и смартфоны. Предварительно установлено, что за свою преступную деятельность злоумышленник еженедельно получал 500 долларов», — сообщает министерство. -