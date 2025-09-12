Ричмонд
Ликвидирован международный канал кибермошенничества — МВД

В результате совместной операции киберполиции МВД Казахстана, Кыргызстана и России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей поставку устройств сим-бокс, с помощью которых осуществляли интернет-мошенничество в отношении граждан СНГ, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

Источник: Fingramota.kz

«8 сентября в Бишкеке задержан подозреваемый. В арендованной им квартире в ходе обыска изъяты сим-бокс на 32 слота, более 70 сим-карт, офомленных на третьих лиц, оборудование для АЙПИ-подмены, компьютеры и смартфоны. Предварительно установлено, что за свою преступную деятельность злоумышленник еженедельно получал 500 долларов», — сообщает министерство. -

Такие устройства позволяют преступникам совершать массовые фрод-звонки и рассылки от имени банков, госорганов и маркетплейсов. Их цель — кража денег и персональных данных, поясняет ведомство.

По данным МВД, следует отметить, с начала года департаментом по противодействию киберпреступности изъято 77 сим-боксов и около 90 тыс. сим-карт, которые использовались мошенниками.