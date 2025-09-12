Двойное убийство в Молдове: Жительница Кагула напала на супругов, которые пришли к ней в гости, а затем разгуливала по городу с окровавленным ножом

Семейная пара была убита знакомой, с которой они вместе выпивали. Преступление произошло в ночь на 12 сентября, около 00:30, в одном из домов в Кагуле, сообщает полиция.
Супрунам было по 34 года. По предварительной информации, они пришли в гости к 31-летней знакомой, с которой вместе распивали спиртные напитки.
В состоянии алкогольного опьянения, завязался конфликт на почве ревности. Якобы гостья изменяла супругу с гражданским мужем хозяйки. Та взяла кухонный нож и набросилась на гостей.
Ștyobyf погибла на месте, а её супруг успел добежать до ворот, но обессилев от потери крови, упал и скончался до приезда скорой помощи.
Подозреваемая в убийстве двух гостей, состоит на психиатрическом учёте. Она была задержана в тот момент, когда разгуливала по улицам Кагула с окровавленными ножами.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Власти подрывают доверие к банкам, остается либо снимать деньги и хранить под матрасом, либо бежать из страны в демократические страны: Гражданину Молдовы без всяких на то причин заблокировали счета.
От беспредела молдавских властей пострадал блогер, который не находится под следствием, на него нет заведенных уголовных дел, он не уклонялся от налогов (далее…).
Агитация ПАС на госпредприятиях Молдовы продолжается: «Нас всех согнали принудительно в рабочее время на встречу, все откровенно скучали, никто ни одного вопроса не задал…».
К сотрудникам одного из крупных госпредприятий Молдовы наведался министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля (далее…).
Центр Кишинева в выходные опять перекроют: Рассказываем, какие улицы и на какой срок.
Общественный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы (далее…).