Пьяный хулиган разгромил ночью остановку в Лиде

20-летний дебошир, выпив спиртное, разгромил остановку в белорусском городе Лида, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Около 3 часов ночи 11 сентября милиции Лиды сообщили, что некий молодой человек ломает остановку общественного транспорта по улице Труханова. На место выехал ближайший наряд ГАИ. Инспекторы задержали 20-летнего злоумышленника.
Выяснилось, что он вместе с другом распивал спиртные напитки и в какой-то момент стал вести себя неадекватно.
«Руками и ногами гражданин повредил фрагменты наружной рекламы, элементы остановочного павильона, разбросав это на проезжую часть», — рассказали в милиции. Подсчитано, что ущерб от его действий составил 600 рублей. За хулиганство ему придется ответить перед законом.
Ранее мы писали, что Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.
Прочитайте, что МАРТ нашел опасную продукцию на маркетплейсах.
Еще узнайте, что МВД показало новый дорожный знак, который установят в Беларуси.
А белорусские врачи рассказали, как лечат при помощи заморозки мерцательную аритмию и боли в суставах.