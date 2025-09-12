Пьяный хулиган разгромил ночью остановку в Лиде

«Руками и ногами гражданин повредил фрагменты наружной рекламы, элементы остановочного павильона, разбросав это на проезжую часть», — рассказали в милиции. Подсчитано, что ущерб от его действий составил 600 рублей. За хулиганство ему придется ответить перед законом.