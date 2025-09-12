Ричмонд
Пьяный хулиган разгромил ночью остановку в Лиде

В Лиде задержали молодого человека, который повредил остановку.

Источник: Комсомольская правда

20-летний дебошир, выпив спиртное, разгромил остановку в белорусском городе Лида, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Около 3 часов ночи 11 сентября милиции Лиды сообщили, что некий молодой человек ломает остановку общественного транспорта по улице Труханова. На место выехал ближайший наряд ГАИ. Инспекторы задержали 20-летнего злоумышленника.

Выяснилось, что он вместе с другом распивал спиртные напитки и в какой-то момент стал вести себя неадекватно.

«Руками и ногами гражданин повредил фрагменты наружной рекламы, элементы остановочного павильона, разбросав это на проезжую часть», — рассказали в милиции. Подсчитано, что ущерб от его действий составил 600 рублей. За хулиганство ему придется ответить перед законом.

