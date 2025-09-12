Ричмонд
МВД создало оперативный штаб после аварии в Мангистауской области

В Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек. По поручению министра внутренних дел создан оперативный штаб, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Источник: Kapital.kz

«Министр взял ход расследования уголовного дела на личный контроль. В настоящее время в рамках расследования изучаются действия водителя, техническое состояние транспорта, маршрут и условия перевозки», — сообщил официальный представитель МВД — начальник департамента Шынгыс Алекешев.

Установлено, что пассажиры следовали в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они граждане Казахстана, выехавшие из различных регионов страны. Есть госпитализированные с травмами, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. МВД в тесном взаимодействии с акиматами и профильными госорганами будет организована комплексная помощь семьям погибших и пострадавших, в том числе:

• доставка тел погибших в регионы;

• постоянная связь и сопровождение родственников;

• содействие в организации похорон;⁠

• помощь в решении юридических, страховых и организационных вопросов.

Родным и близким вся информация предоставляется незамедлительно.

«Министерство внутренних дел выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Также обращаемся ко всем водителям и организаторам перевозок: не допускайте усталости за рулём и перегруза транспорта. Даже один невыспавшийся водитель может стать причиной большой трагедии», — отметил Шынгыс Алекешев.