МВД создало оперативный штаб после аварии в Мангистауской области

«Министр взял ход расследования уголовного дела на личный контроль. В настоящее время в рамках расследования изучаются действия водителя, техническое состояние транспорта, маршрут и условия перевозки», — сообщил официальный представитель МВД — начальник департамента Шынгыс Алекешев.
Установлено, что пассажиры следовали в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они граждане Казахстана, выехавшие из различных регионов страны. Есть госпитализированные с травмами, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. МВД в тесном взаимодействии с акиматами и профильными госорганами будет организована комплексная помощь семьям погибших и пострадавших, в том числе:
• доставка тел погибших в регионы;
• постоянная связь и сопровождение родственников;
• содействие в организации похорон;
• помощь в решении юридических, страховых и организационных вопросов.
Родным и близким вся информация предоставляется незамедлительно.
«Министерство внутренних дел выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Также обращаемся ко всем водителям и организаторам перевозок: не допускайте усталости за рулём и перегруза транспорта. Даже один невыспавшийся водитель может стать причиной большой трагедии», — отметил Шынгыс Алекешев.