3,6 млн отдала воронежская пенсионерка «за замену домофона»

Она сообщила о плановой замене домофона в подъезде и попросила подтвердить операцию с помощью кода из СМС. После получения кода началась серия звонков от лиц, выдававших себя за сотрудников Центра защиты данных, Росфинмониторинга и силовых ведомств. Мошенники убедили пенсионерку, что от ее имени оформлена доверенность, позволяющая третьим лицам распоряжаться ее имуществом и банковскими счетами. Для «защиты сбережений» они предложили перевести деньги на «безопасную банковскую ячейку».
Женщина последовала инструкциям и перевела 3,6 млн рублей. О том, что что-то не так, пенсионерка догадалась только, когда мошенники потребовали дополнительно 300 тысяч рублей под видом «госпошлины». Женщина рассказала о происходящем дочери, которая убедила ее обратиться в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.