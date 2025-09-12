Пилота упавшего на Урале вертолета могут обязать оплатить лечение пассажира

Объединенная пресс-служба судов региона 21 мая 2025 года сообщила о том, что суд прекратил дело в связи с примирением сторон. В сообщении пресс-службы уточнялось, что вертолет был арендованным, им управлял местный житель Игорь Чистовский. В результате ЧП собственнику был причинен крупный ущерб на 9,5 миллиона рублей, а пассажирка получила тяжкий вред здоровью. Чистовский признал вину, возместил причиненный потерпевшим ущерб, отмечали в пресс-службе.