Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный минчанин-бесправник угнал такси и врезался в жилой дом

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин-бесправник угнал такси и врезался на нем в жилой дом. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

В Ленинское РУВД поступило заявление от представителя транспортной компании, который сообщил об угоне автомобиля-такси. В этот же день в оперативно-дежурную службу поступило сообщение от очевидцев, которые рассказали, что транспортное средство с похожим госномером под управлением неизвестного врезалось в жилой дом.

Сотрудники милиции незамедлительно выбыли на место происшествия и задержали 28-летнего минчанина, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

«Выяснилось, что фигурант знаком с водителем такси и находился в автомобиле, пока товарищ делал себе татуировку. Но, не дождавшись окончания процедуры, забрал ключи от транспортного средства, поставил на сигнализацию, уехал и перестал выходить на связь. Через некоторое время вернулся к автомобилю, сел за руль и въехал в жилой дом. Установлено, что фигурант находился за рулем угнанного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и не имел права на его управление», — сообщили в милиции.

Возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.