Пьяный минчанин-бесправник угнал такси и врезался в жилой дом

«Выяснилось, что фигурант знаком с водителем такси и находился в автомобиле, пока товарищ делал себе татуировку. Но, не дождавшись окончания процедуры, забрал ключи от транспортного средства, поставил на сигнализацию, уехал и перестал выходить на связь. Через некоторое время вернулся к автомобилю, сел за руль и въехал в жилой дом. Установлено, что фигурант находился за рулем угнанного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и не имел права на его управление», — сообщили в милиции.