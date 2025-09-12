Пьяный минчанин-бесправник угнал такси и врезался в жилой дом

В Ленинское РУВД поступило заявление от представителя транспортной компании, который сообщил об угоне автомобиля-такси. В этот же день в оперативно-дежурную службу поступило сообщение от очевидцев, которые рассказали, что транспортное средство с похожим госномером под управлением неизвестного врезалось в жилой дом.
Сотрудники милиции незамедлительно выбыли на место происшествия и задержали 28-летнего минчанина, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
«Выяснилось, что фигурант знаком с водителем такси и находился в автомобиле, пока товарищ делал себе татуировку. Но, не дождавшись окончания процедуры, забрал ключи от транспортного средства, поставил на сигнализацию, уехал и перестал выходить на связь. Через некоторое время вернулся к автомобилю, сел за руль и въехал в жилой дом. Установлено, что фигурант находился за рулем угнанного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и не имел права на его управление», — сообщили в милиции.
Возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.