В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка задержали, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Он задержан», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Убийство сторонника Трампа

В среду в Кирка выстрелили на встрече со студентами Университета долины Юта. По нему открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в учебных заведениях. По словам очевидцев, пуля попала в шею.

В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях.

Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он вступает в дебаты со сторонниками Демократической партии.

Кирк был противником помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и «марионеткой ЦРУ». Он подчеркивал, что Крым всегда был российским. Это не первый случай покушения на политика, выступавшего против поддержки Киева. В 2024-м проукраинский радикал пытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, после чего тот попал в больницу с критическими ранениями. В том же году во время предвыборной гонки были предприняты две попытки убить Трампа, который ставил под сомнение американскую помощь ВСУ.

* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено

