Кирк был противником помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и «марионеткой ЦРУ». Он подчеркивал, что Крым всегда был российским. Это не первый случай покушения на политика, выступавшего против поддержки Киева. В 2024-м проукраинский радикал пытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, после чего тот попал в больницу с критическими ранениями. В том же году во время предвыборной гонки были предприняты две попытки убить Трампа, который ставил под сомнение американскую помощь ВСУ.