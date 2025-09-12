Гражданка Молдовы пыталась прорваться в парламент Румынии с холодным оружием: Ее задержали и изъяли 6 ножей

В Румынии гражданка Молдовы была задержана у здания Парламента с шестью ножами при себе. Она фигурировала в списке AUR для участия в мероприятии «Форум строительных гильдий».
При входе в здание Парламента, когда охрана проверяла участников, у женщины обнаружили шесть колюще-режущих предметов. Все меры безопасности были немедленно приняты: ножи изъяли, а гражданку Молдовы доставили на допрос, чтобы выяснить, с какой целью она пыталась пройти в здание с опасными предметами.
У гражданки Молдовы изъяли 6 колюще-режущих предметов: Фото скриншот видео.
Партия AUR уточнила в официальном сообщении, что женщина не является членом партии. Она была внесена в дополнительный список участников мероприятия. Всем зарегистрированным участникам заранее были даны чёткие инструкции относительно доступа в здание, включая прямой запрет на пронос колюще-режущих и опасных предметов.
Этот инцидент вновь подчеркнул важность контроля на входе в Парламент, чтобы не допустить проникновения лиц с опасными предметами. Дальнейшее расследование ситуации остаётся в компетенции уполномоченных органов, уточняет tv6.