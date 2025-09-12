Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске задержали омича, застрелившего знакомого

Подозреваемый доставлен в Омск, по ходатайству следствия его арестовали.

Источник: Комсомольская правда

Следователи СУ СКР по Омской области установили подозреваемого, причастного к убийству 31-летнего мужчины в доме по улице 4-й Крымский переулок. Тело погибшего со следами огнестрельного ранения было обнаружено 10 сентября. Мужчина был застрелен в голову из пистолета ТТ.

В тот же день подозреваемый, 23-летний омич, был задержан в Новосибирской области, где он попытался скрыться после совершения преступления.

По версии следствия, обвиняемый пришел в гости к потерпевшему. Затем между ними вспыхнула ссора, закончившаяся убийством. Пистолет нашли у задержанного в машине.

По ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, суд отправил фигуранта уголовного дела под стражу. В СИЗО он пробудет два месяца. Расследование продолжается.