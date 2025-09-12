В Новосибирске задержали омича, застрелившего знакомого

Следователи СУ СКР по Омской области установили подозреваемого, причастного к убийству 31-летнего мужчины в доме по улице 4-й Крымский переулок. Тело погибшего со следами огнестрельного ранения было обнаружено 10 сентября. Мужчина был застрелен в голову из пистолета ТТ.