В Новосибирске задержали омича, застрелившего знакомого

Следователи СУ СКР по Омской области установили подозреваемого, причастного к убийству 31-летнего мужчины в доме по улице 4-й Крымский переулок. Тело погибшего со следами огнестрельного ранения было обнаружено 10 сентября. Мужчина был застрелен в голову из пистолета ТТ.
В тот же день подозреваемый, 23-летний омич, был задержан в Новосибирской области, где он попытался скрыться после совершения преступления.
По версии следствия, обвиняемый пришел в гости к потерпевшему. Затем между ними вспыхнула ссора, закончившаяся убийством. Пистолет нашли у задержанного в машине.
По ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, суд отправил фигуранта уголовного дела под стражу. В СИЗО он пробудет два месяца. Расследование продолжается.