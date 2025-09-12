В Уфе задержали насильника-рецидивиста

Как выяснилось, в правоохранительные органы обратилась 41-летняя женщина, которая подверглась нападению на улице Ферина. Неизвестный мужчина совершил в отношении нее противоправные действия, угрожая ножом. Стражи порядка провели осмотр места происшествия, изъяли следы преступления, по которым были назначены экспертные исследования, допросили свидетелей. Проанализировали камеры видеонаблюдения, установили маршрут передвижения фигуранта, в результате его личность удалось установить. Им оказался 51-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение аналогичного преступления. Его задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.