В Уфе задержали насильника-рецидивиста

По информации пресс-службы СУ СКР по РБ, следователи предъявили обвинение 51-летнему жителю Уфы в совершении преступления, предусмотренного статьей «насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». Его поместили в СИЗО.
Как выяснилось, в правоохранительные органы обратилась 41-летняя женщина, которая подверглась нападению на улице Ферина. Неизвестный мужчина совершил в отношении нее противоправные действия, угрожая ножом. Стражи порядка провели осмотр места происшествия, изъяли следы преступления, по которым были назначены экспертные исследования, допросили свидетелей. Проанализировали камеры видеонаблюдения, установили маршрут передвижения фигуранта, в результате его личность удалось установить. Им оказался 51-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение аналогичного преступления. Его задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.
При обыске по месту его жительства были изъяты предметы одежды, соответствующие описанию подозреваемого: сумка, сотовый телефон и раскладной нож, который, возможно, является орудием преступления, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Сначала он отрицал, что виновен, но после проведения опознания и предъявления других собранных доказательств сознался в содеянном. Сейчас следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу.
