В Москве 16 человек доставили в полицию после массовой драки

26 августа в Ленинградской области произошла массовая драка мигрантов около строящегося детского сада. Всего в произошедшем участвовали более 12 человек. Некоторые из них пытались скрыться на машине, пока другие пытались разбить стекла транспортного средства. В момент появления полицейских мигранты разбежались.