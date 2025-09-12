«Отвлекся на пару минут и потерял семью»: сибиряк ушел на дно, спасая своих родных

Казалось бы, что может случиться на тихом озере в солнечный день? Но для семьи из Ангарского округа отдых на природе обернулся кошмаром. В местности Хала Ольхонского района мужчина отошел от своих родных, чтобы отогнать коров от лагеря. В этот момент он заметил, что лодку, в которой сидели его жена и маленький внук, уносит ветром.
Не раздумывая, пенсионер бросился в воду, зная, что каждая секунда на счету. Сама 55-летняя женщина не смогла причалить к берегу.
— О том, что отдыхающим требуется помощь, спасателям сообщили полицейские, — рассказали КП-Иркутск в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.
Спасатели нашли вёсельную лодку «Тритон-360 Спорт» в четырех километрах от берега. Вот только мужа, которого женщина потеряла из виду, поблизости не было. Спустя некоторое время поисков, тело мужчины обнаружили в 300 метрах от берега на глубине 4 метров. Спасатели подняли его и передали сотрудникам полиции.