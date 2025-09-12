В Уфе мужчина изнасиловал 41-летнюю прохожую, угрожая ей ножом

В Уфе 41-летняя женщина подверглась сексуальному насилию. На женщину напал незнакомец с ножом и надругался над ней.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, все произошло на улице Ферина. По словам женщины, мужчина, вооруженный ножом, обещал ее убить, если она не подчинится. После того, как он надругался над ней, он поспешил скрыться.
Сотрудники Следственного комитета совместно с оперативниками МВД незамедлительно провели комплекс следственных действий. Было организовано обследование места происшествия, где изъяли вещественные доказательства, допрошены свидетели, проанализированы записи с камер видеонаблюдения. Это позволило установить маршрут передвижения подозреваемого и его личность.
Им оказался 51-летний житель Уфы, ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичные преступления. Первоначально мужчина отрицал свою причастность, но после проведения опознания и предъявления собранных доказательств признал вину.
