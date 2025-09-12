Пьяный бесправник угнал такси и врезался в жилой дом в Минске

Милиция сообщила о пьяном минчанине, который угнал такси и врезался в жилой дом, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В тот день милиция приняла заявление от представителя транспортной компании, который рассказал об угоне такси. В свою очередь очевидцы сообщили правоохранителям, что машина с похожим госномером под управлением неизвестного врезалась в жилой дом.
Милиция прибыла на место происшествия и задержала 28-летнего минчанина. Выяснилось, что он знаком с водителем такси и находился в автомобиле, пока товарищ делал себе татуировку.
«Но, не дождавшись окончания процедуры, забрал ключи от транспортного средства, поставил на сигнализацию, уехал и перестал выходить на связь. Через некоторое время вернулся к автомобилю, сел за руль и въехал в жилой дом», — рассказали в милиции.
Также установлено, что «фигурант находился за рулем угнанного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и не имел права на его управление». Теперь ему придется ответить перед законом за угон транспортного средства.
Ранее мы писали, что пьяный хулиган разгромил ночью остановку в Лиде.
Прочитайте, что Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.
Еще узнайте, что МВД показало новый дорожный знак, который установят в Беларуси.
А белорусские врачи рассказали, как лечат при помощи заморозки мерцательную аритмию и боли в суставах.