Завернули в ковер и выбросили на холод: пациентам и персоналу рехаба грозит от 2 до 17 лет за решеткой

В реабилитационном центре Саратова жестоко убили постояльца.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В реабилитационном центре Саратова жестоко убили постояльца. Частное учреждение работало в жилом доме 34-летнего бизнесмена. Он предлагал платные услуги по реабилитации для людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости. Об этом сообщает «Саратов 24» со ссылкой на региональный следственный комитет.

— В конце февраля предприниматель, его 30-летний сотрудник и несколько пациентов завернули 25-летнего постояльца в ковер, обмотали скотчем и оставили на веранде, где тот замерз насмерть, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Есть версия, что так подозреваемые хотели вылечить пациента от наркомании, но «перестарались». Саратовский областной суд признал шестерых местных жителей виновными по нескольким статьям и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет до 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и одного подсудимого — в колонии-поселении. Также суд назначил пяти подсудимым — ограничение свободы на год.