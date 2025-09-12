Завернули в ковер и выбросили на холод: пациентам и персоналу рехаба грозит от 2 до 17 лет за решеткой

Есть версия, что так подозреваемые хотели вылечить пациента от наркомании, но «перестарались». Саратовский областной суд признал шестерых местных жителей виновными по нескольким статьям и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет до 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и одного подсудимого — в колонии-поселении. Также суд назначил пяти подсудимым — ограничение свободы на год.