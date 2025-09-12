Ричмонд
Два человека погибли при обрыве канатной дороги на Эльбрусе

Из-за схода троса с опоры канатной дороги на горе Эльбрус в КБР погибли два человека, а еще девять удалось спасти.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии произошла авария на однокресельной канатной дороге, в результате которой погибли два человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Казбек Коков.

По предварительным данным, причиной трагедии стал сход троса с ролика одной из опор.

Как пишет SHOT, данный участок канатной дороги с 3 по 24 сентября находился на плановых работах по подготовке к зимнему периоду.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, осуществляя эвакуацию тел погибших. По информации телеграм-канала 112, с места инцидента были спасены 9 человек.

Глава Кабардино-Балкарии отметил, что все обстоятельства произошедшего будут установлены и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.