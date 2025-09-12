Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии чуть не убила своего приятеля молотком

В Башкирии возбуждено уголовное дело после нападения женщины с молотком на мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Куюргазинском районе Башкирии в отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации 51-летнего мужчины с открытой черепно-мозговой травмой. На вызов приехали сотрудники полиции и выяснили детали произошедшего.

Сотрудники МВД установили, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, когда 41-летняя жительница Кумертау нанесла ему удар молотком по голове. Оказалось, что в день происшествия знакомые выпивали и поссорились. Конфликт перерос в драку, в ходе которой женщина, вооружившись молотком, ударила сельчанина.

— По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, — добавили в МВД по Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.