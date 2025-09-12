Жительница Башкирии чуть не убила своего приятеля молотком

Сотрудники МВД установили, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, когда 41-летняя жительница Кумертау нанесла ему удар молотком по голове. Оказалось, что в день происшествия знакомые выпивали и поссорились. Конфликт перерос в драку, в ходе которой женщина, вооружившись молотком, ударила сельчанина.