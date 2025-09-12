Жительница Башкирии чуть не убила своего приятеля молотком

В Куюргазинском районе Башкирии в отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации 51-летнего мужчины с открытой черепно-мозговой травмой. На вызов приехали сотрудники полиции и выяснили детали произошедшего.
Сотрудники МВД установили, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, когда 41-летняя жительница Кумертау нанесла ему удар молотком по голове. Оказалось, что в день происшествия знакомые выпивали и поссорились. Конфликт перерос в драку, в ходе которой женщина, вооружившись молотком, ударила сельчанина.
— По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, — добавили в МВД по Башкирии.
