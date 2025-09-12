В Воронеже пассажирский автобус сбил 16-летнего велосипедиста

16-летний подросток на велосипеде попал под колёса автобуса № 26 сегодня утром, 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло у дома № 36 на улице Ростовской. За рулём автобуса находился 48-летний мужчина. Во время движения он не справился с управлением и наехал на велосипедиста, когда тот выехал на проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта.
Подросток получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.