В Воронеже пассажирский автобус сбил 16-летнего велосипедиста

Подростка доставили в больницу.

Источник: Полиция Воронежской области

16-летний подросток на велосипеде попал под колёса автобуса № 26 сегодня утром, 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло у дома № 36 на улице Ростовской. За рулём автобуса находился 48-летний мужчина. Во время движения он не справился с управлением и наехал на велосипедиста, когда тот выехал на проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта.

Подросток получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.