Соучастницу аферы на 70 млн рублей отправили в колонию в Ростовской области

В Ростовской области жительницу Шахт осудили по обвинению в соучастии при особо крупном хищении. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону сообщает panram.ru.
По данным следствия, женщина входила в преступную группу, которую возглавлял бывший судья. Предполагается, что подельники присваивали бюджетные средства, выделяемые в виде социальных выплат на приобретение жилья в рамках программ местного развития и обеспечения занятости в шахтерских городах и поселках.
Ущерб консолидированному бюджету составил 70 млн рублей.
Женщину признали виновной сразу по нескольким уголовным статьям. Она получила шесть лет колонии общего режима. Приговор вынесли в Новочеркасском городском суде.
