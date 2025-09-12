Ричмонд
Соучастницу аферы на 70 млн рублей отправили в колонию в Ростовской области

Жительницу Шахт осудили на шесть лет колонии за участие в особо крупном мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жительницу Шахт осудили по обвинению в соучастии при особо крупном хищении. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону сообщает panram.ru.

По данным следствия, женщина входила в преступную группу, которую возглавлял бывший судья. Предполагается, что подельники присваивали бюджетные средства, выделяемые в виде социальных выплат на приобретение жилья в рамках программ местного развития и обеспечения занятости в шахтерских городах и поселках.

Ущерб консолидированному бюджету составил 70 млн рублей.

Женщину признали виновной сразу по нескольким уголовным статьям. Она получила шесть лет колонии общего режима. Приговор вынесли в Новочеркасском городском суде.

