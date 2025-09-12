Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде арестовали женщину, обвиняемую в убийстве избившего ее сожителя

В Калининграде арестовали 55-летнюю местную жительницу, которая подозревается в убийстве избившего ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального суда.

Источник: Комсомольская правда

Как передает «КП-Калининград», инцидент произошел в квартире на улице Львовской в период с 1 по 29 февраля 2024 года. Мужчина применил по отношению к женщине физическую силу, после чего обвиняемая ударила того металлическим предметом в висок.

От травмы житель Калининграда скончался на месте. После этого женщина закопала труп на территории своего участка, а через несколько месяцев вывезла останки, выбросив в озеро.

Обвиняемая была задержана 10 сентября 2025 года после того, как явилась к правоохранителям с повинной. Женщина проведет под арестом два месяца, до 10 ноября.

Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге суд арестовал местную жительницу, которая хотела сжечь собственную подругу в автомобиле.