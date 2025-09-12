В Калининграде арестовали женщину, обвиняемую в убийстве избившего ее сожителя

Как передает «КП-Калининград», инцидент произошел в квартире на улице Львовской в период с 1 по 29 февраля 2024 года. Мужчина применил по отношению к женщине физическую силу, после чего обвиняемая ударила того металлическим предметом в висок.
От травмы житель Калининграда скончался на месте. После этого женщина закопала труп на территории своего участка, а через несколько месяцев вывезла останки, выбросив в озеро.
Обвиняемая была задержана 10 сентября 2025 года после того, как явилась к правоохранителям с повинной. Женщина проведет под арестом два месяца, до 10 ноября.
Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге суд арестовал местную жительницу, которая хотела сжечь собственную подругу в автомобиле.