С пилота упавшего на Урале вертолета хотят взыскать компенсацию в казну

С пилота вертолета Robinson R44, который упал в июне 2024 года под Первоуральском Свердловской области, хотят взыскать компенсацию в государственную казну за лечение пострадавшего пассажира. С данным иском в суд обратилась Уральская транспортная прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

«Направлено исковое заявление о взыскании затрат на лечение и подлежащих взысканию с причинителя вреда в лице пилота вертолета денежных средств обязательного медицинского страхования. Рассмотрение иска судом взято на контроль в прокуратуре», — рассказали представители ведомства.

Как пишет «КП-Екатеринбург», вместе с пилотом-владельцем судна Игорем Чистовским в тот день в кабине находилась подруга его жены Эльнара Дворникова. Она получила тяжелые травмы в результате ЧП, в том числе открытый перелом черепа. Известно, что на лечение и стационар пострадавшей ушло 462 246 рублей. Медпомощь Дворниковой оплачена за счет федерального бюджета.

Как KP.RU писал ранее, на одном из известных российских сайтов появилось объявление о продаже вертолета Robinson R44. Речь про воздушное судно, которое вечером 12 июня упало в районе поселка Билимбай. В объявлении сообщалось, что вертолет продается на запчасти.