С пилота упавшего на Урале вертолета хотят взыскать компенсацию в казну

Как пишет «КП-Екатеринбург», вместе с пилотом-владельцем судна Игорем Чистовским в тот день в кабине находилась подруга его жены Эльнара Дворникова. Она получила тяжелые травмы в результате ЧП, в том числе открытый перелом черепа. Известно, что на лечение и стационар пострадавшей ушло 462 246 рублей. Медпомощь Дворниковой оплачена за счет федерального бюджета.