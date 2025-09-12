Нападающий уфимского ХК «Салавата Юлаева» получил травму и выбыл из команды

Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Артем Пименов не сможет помогать команде из-за травмы. Как сообщает телеграм-канал «Уфа-хоккей», спортсмен получил травму нижней части тела. По предварительным оценкам, на восстановление ему потребуется от полутора до двух месяцев.
Напомним, 12 сентября «Салават Юлаев» проведет первый домашний матч нового сезона против екатеринбургского «Автомобилиста».
