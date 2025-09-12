Ричмонд
В Балтийском море эвакуировали больного с рыболовецкого корабля

В водах Балтийского моря эвакуировали больного с рыболовецкого корабля, который плыл по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. Мужчину оперативно отправились спасать работники Калининградского поисково-спасательного отряда МЧС России на скоростном катере «Генерал Улыбин». Об этом информирует пресс-служба главка ведомства региона.

Источник: Комсомольская правда

«В четверг вечером в морской спасательно-координационный центр “Калининград” поступило сообщение с борта рыболовецкого траулера “Дмитрий Кожарский”, следовавшего по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. Находящийся на борту мастер обработки рыбы чувствовал недомогание», — сообщает МЧС.

Отмечается, что мужчина пытался вылечиться самостоятельно практически неделю, однако его состояние с каждым днем только ухудшалось. В настоящий момент рыбак находится в больнице, где ему оказывают нужную медпомощь.

Ранее подобный инцидент произошел 10 сентября в Охотском море. На рыболовецком судне женщине внезапно стало плохо, когда корабль находился в 380 километрах от Магадана. Несмотря на сложные условия, спасателям все же удалось добраться до пострадавшей.