В Балтийском море эвакуировали больного с рыболовецкого корабля

«В четверг вечером в морской спасательно-координационный центр “Калининград” поступило сообщение с борта рыболовецкого траулера “Дмитрий Кожарский”, следовавшего по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. Находящийся на борту мастер обработки рыбы чувствовал недомогание», — сообщает МЧС.
Отмечается, что мужчина пытался вылечиться самостоятельно практически неделю, однако его состояние с каждым днем только ухудшалось. В настоящий момент рыбак находится в больнице, где ему оказывают нужную медпомощь.
Ранее подобный инцидент произошел 10 сентября в Охотском море. На рыболовецком судне женщине внезапно стало плохо, когда корабль находился в 380 километрах от Магадана. Несмотря на сложные условия, спасателям все же удалось добраться до пострадавшей.