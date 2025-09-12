Государственный долг Башкирии продолжает расти

По состоянию на конец августа 2025 года государственный долг Башкирии достиг 71,15 миллиарда рублей. За последний месяц сумма обязательств увеличилась на 28,8 миллиона рублей, сообщает региональный Минфин.
Основную часть долговой нагрузки составляют бюджетные кредиты, объем которых превышает 42,2 миллиарда рублей. На государственные облигации приходится 21 миллиард рублей, а на гарантии правительства — 7,9 миллиарда рублей. При этом республика не привлекала заёмных средств у кредитных организаций.
Максимального значения в текущем году государственный долг достиг в конце июня, когда его объём составил около 74,1 миллиарда рублей. В августе министерство финансов Башкирии заключило соглашение с АО «Новикомбанк» на получение кредита в размере 4 миллиардов рублей для финансирования дефицита бюджета.
