Государственный долг Башкирии продолжает расти

Максимального значения в текущем году государственный долг достиг в конце июня, когда его объём составил около 74,1 миллиарда рублей. В августе министерство финансов Башкирии заключило соглашение с АО «Новикомбанк» на получение кредита в размере 4 миллиардов рублей для финансирования дефицита бюджета.