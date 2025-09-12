В МВД предупредили о поддельных документах мошенников на сайтах объявлений

11 сентября сообщалось, что телефонные мошенники прибегают к новым схемам. Так, они информируют жертву о том, что с ее банковского счета якобы были переведены деньги на Украину. Затем с потерпевшим связывается лжеюрист, который убеждает его приобрести современный смартфон и отправиться по адресу для получения ценных бумаг и денег.