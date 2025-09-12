В МВД предупредили о поддельных документах мошенников на сайтах объявлений

«При мошенничестве на сайтах объявлений злоумышленники часто используют поддельные документы. Если вам присылают “селфи с накладной” или даже с паспортом — это не гарантирует ничего», — говорится в публикации.
В ведомстве подчеркнули, что такие документы легко подделать, а фотографии являются частью схемы. МВД РФ также призвало граждан всегда проверять информацию и не переводить предоплату незнакомцам.
11 сентября сообщалось, что телефонные мошенники прибегают к новым схемам. Так, они информируют жертву о том, что с ее банковского счета якобы были переведены деньги на Украину. Затем с потерпевшим связывается лжеюрист, который убеждает его приобрести современный смартфон и отправиться по адресу для получения ценных бумаг и денег.
