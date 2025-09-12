Ричмонд
В МВД предупредили о поддельных документах мошенников на сайтах объявлений

Мошенники на сайтах объявлений часто используют поддельные документы, поэтому важно проверять информацию, прежде чем переводить деньги незнакомцам или верить слишком хорошим предложениям. Об этом 12 сентября сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«При мошенничестве на сайтах объявлений злоумышленники часто используют поддельные документы. Если вам присылают “селфи с накладной” или даже с паспортом — это не гарантирует ничего», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что такие документы легко подделать, а фотографии являются частью схемы. МВД РФ также призвало граждан всегда проверять информацию и не переводить предоплату незнакомцам.

11 сентября сообщалось, что телефонные мошенники прибегают к новым схемам. Так, они информируют жертву о том, что с ее банковского счета якобы были переведены деньги на Украину. Затем с потерпевшим связывается лжеюрист, который убеждает его приобрести современный смартфон и отправиться по адресу для получения ценных бумаг и денег.

