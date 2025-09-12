Четверо пострадавших от взрыва на БСК остаются в больницах

Спустя месяц после ЧП на производственной площадке «Каустик» Башкирской содовой компании в Стерлитамаке четверо пострадавших продолжают находиться на лечении. Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, трое из них имеют травмы легкой степени тяжести, а один рабочий пребывает в тяжелом состоянии.