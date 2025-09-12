Ричмонд
Четверо пострадавших от взрыва на БСК остаются в больницах

Травмы троих пострадавших, находящихся на госпитализации, носят легкий характер.

Источник: Комсомольская правда

Спустя месяц после ЧП на производственной площадке «Каустик» Башкирской содовой компании в Стерлитамаке четверо пострадавших продолжают находиться на лечении. Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, трое из них имеют травмы легкой степени тяжести, а один рабочий пребывает в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв произошел 9 августа во время подготовки к капитальному ремонту установки по производству поливинилхлорида-винилхлорида. В результате происшествия пострадал 41 человек. Спустя два дня после ЧП скончался 30-летний мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Следственные органы установили, что причиной чрезвычайной ситуации стали нарушения требований промышленной безопасности. Обвинения предъявлены директору по охране труда АО «БСК» и начальнику отдела Ростехнадзора.

