В Москве собака едва не сожгла квартиру, включив лапой плиту

В столице собака едва не устроила пожар, включив лапой плиту, пока хозяев не было дома. Стоявший на плите бытовой прибор расплавился, закоптив кухню дымом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В одной из московских квартир собака лапой случайно включила электрическую плиту, на которой хозяева оставили бытовой прибор. Это едва не привело к крупному возгоранию, сообщает «Лента.ру».

Пока людей не было дома, вещи на плите расплавились, заполнив квартиру едким дымом. Однако до открытого пожара дело не дошло.

По информации телеграм-канала «Москвач», особую тревогу у владельцев вызывает тот факт, что на задымление не среагировали пожарные датчики. Жильцы сейчас выясняют причины их неисправности.