В Москве собака едва не сожгла квартиру, включив лапой плиту

В одной из московских квартир собака лапой случайно включила электрическую плиту, на которой хозяева оставили бытовой прибор. Это едва не привело к крупному возгоранию, сообщает «Лента.ру».
Пока людей не было дома, вещи на плите расплавились, заполнив квартиру едким дымом. Однако до открытого пожара дело не дошло.
По информации телеграм-канала «Москвач», особую тревогу у владельцев вызывает тот факт, что на задымление не среагировали пожарные датчики. Жильцы сейчас выясняют причины их неисправности.