Семья убитого в Москве байкера потребовала компенсацию в 100 млн рублей

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Родители московского байкера Кирилла Ковалева, убитого из-за замечания о парковке, потребовали с фигурантов дела об убийстве 100 миллионов рублей в качестве компенсации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В них указано, что родители Ковалева в рамках уголовного процесса заявили иск к обвиняемым о компенсации морального вреда на общую сумму 100 миллионов рублей. Требования обусловлены чувством невосполнимой утраты, а также силами, вложенными в сына, следует из материалов.

На этой неделе гособвинение в прениях сторон попросило Мосгорсуд приговорить к 17 годам колонии строгого режима Шахина Аббасова, основного обвиняемого по делу, других фигурантов — к срокам от 9,5 до 16 лет.

По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.

Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу — в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.

Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 года колонии.