Семья убитого в Москве байкера потребовала компенсацию в 100 млн рублей

По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.