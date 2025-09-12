Семья убитого в Москве байкера потребовала компенсацию в 100 млн рублей

В них указано, что родители Ковалева в рамках уголовного процесса заявили иск к обвиняемым о компенсации морального вреда на общую сумму 100 миллионов рублей. Требования обусловлены чувством невосполнимой утраты, а также силами, вложенными в сына, следует из материалов.
На этой неделе гособвинение в прениях сторон попросило Мосгорсуд приговорить к 17 годам колонии строгого режима Шахина Аббасова, основного обвиняемого по делу, других фигурантов — к срокам от 9,5 до 16 лет.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу — в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 года колонии.