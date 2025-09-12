Стало известно, что в серьезном ДТП в Молдове, погиб тренер по дзюдо: Водитель второго авто, скончавшийся на месте, был в состоянии алкогольного опьянения

Тренер по дзюдо Раду Малчик, попавший в ДТП на трассе Оргеев — Резина — Рыбница, умер ночью в больнице, сообщили на странице Федерации Дзюдо Молдовы.
Водитель BMW, скончавшийся на месте, был в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Малчик, водитель Dacia, работал преподавателем в специализированной школе дзюдо «Олег Крецу».
Напомним, 11 сентября, на трассе Оргеев — Резина — Рыбница произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб на месте и двое были госпитализированы, один из которых — тренер — скончался в больнице.
По предварительным данным, автомобиль BMW под управлением 30-летнего мужчины выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Dacia. За рулём Dacia находился 39-летний житель Кишинёва, а на пассажирском сиденье — 34-летняя женщина.
.
